Abiturienten der Gesamtschule Xanten „Ihr könnt unglaublich stolz sein“

48 Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben in diesem Jahr ihr Abitur gemacht, zwei von ihnen sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Am Freitagnachmittag war die Zeugnisübergabe im Forum an der Schule. In alphabetischer Reihenfolge bat Astrid ten Klooster, die seit dem Weggang von Frank Pieper kommissarisch die Schulleitung übernommen hat, die jungen Frauen und Männer auf die Bühne, die zu Recht stolz ihre Zeugnisse entgegennahmen.