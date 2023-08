Musik-Workshop an der Gesamtschule „Xanten sind wir – gemeinsam spielen wir“

Am Dienstag stand für die gesamte Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten Musik auf dem Unterrichtsplan: Zuerst übten die Schülerinnen und Schüler in vier großen Gruppen mit Instrumenten wie Cajon oder Boomwhacker, dann spielten sie alle zusammen – dabei entstand aus den einzelnen Stücken, die sie vorher geprobt hatten, ein gemeinsamer Song. Dazu sang die gesamte Schulgemeinschaft: „Xanten sind wir, gemeinsam spielen wir!“ Ein Video davon sehen Sie auf der Instagramseite der Rheinischen Post Xanten.