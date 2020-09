Ordnungsmaßnahme nach Schlägerei : Xantener Gesamtschule verwies Schüler zu unrecht der Schule

Münster/Xanten Nach einer Schlägerei musste ein Jugendlicher die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten verlassen. Gegen diese Entscheidung klagt er und hat vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) einen ersten Erfolg erreicht.

Die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten hat nach Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) einen Schüler nach einer Schlägerei nicht entlassen dürfen. Die Ordnungsmaßnahme sei in diesem Fall unverhältnismäßig und daher rechtswidrig gewesen, entschieden die Richter in Münster. Eine Entlassung ohne vorherige Androhung sei nur in begründeten Ausnahmefällen berechtigt, wenn bei einem wiederholt auffälligen Schüler auch gewalttätiges Handeln oder schweres kriminelles Tun festgestellt würden. Solche Umstände lägen hier nicht vor. Der Beschluss des OVG wurde am Mittwoch veröffentlicht und ist unanfechtbar.