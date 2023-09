„Einbindung in die örtliche Gesellschaft“ Warum Xanten an Plänen für Flüchtlingsunterkunft in Lüttingen festhält

Xanten · In Xantens Ortsteil Lüttingen soll eine Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Die Pläne stoßen auf Bedenken von Anwohnern. Die Stadt hält trotzdem an dem Standort fest, will dort aber weniger Menschen unterbringen, als zunächst geplant.

03.09.2023, 10:12 Uhr

Auf der langen, schmalen Rasenfläche sollen Wohncontainer aufgestellt werden. Das Gebäude davor soll für Beratungen und Deutschkurse genutzt werden (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Trotz der Bedenken von Anwohnern hält die Stadt Xanten daran fest, im Ortsteil Lüttingen eine Unterkunft für Flüchtlinge zu errichten. Sie geht aber auf die Sorgen der Bürger ein und reduziert die geplante Kapazität, wie aus den Unterlagen für die anstehenden politischen Beratungen hervorgeht. Demnach will die Stadt auf dem Grundstück an der Salmstraße 17 zwischen 40 bis 50 Personen unterbringen. Bisher hatte sie mit 50 bis 60 Menschen geplant.