40-jähriges Bestehen : Gelebte Gemeinschaft beim Pumpenfest „Am Waymannshof“

Xanten Mit einem großen Fest feierte die Pumpennachbarschaft „Am Wymannshof“ ihr 40-jähriges Bestehen.

Die Anwohner der Straße „Am Waymannshof“ feierten das 40-jährige Bestehen ihrer Pumpennachbarschaft am Samstag mit einem großen Fest. Und dafür hatten sie im Vorfeld viel Mühe auf sich genommen: Der Weg zur Festscheune von Gerd Albers war von den Männer mit grünen Maibaum-Zweigen geschmückt worden, während die Frauen für hübschen Blumenschmuck in Form von rot-gelben Röschen gesorgt hatten.

„Wir sind unserem Nachbarn Albers sehr dankbar dafür, dass wir uns ein Mal im Jahr in seiner Scheune als einem sehr gemütlich eingerichteten Ort treffen können“, sagte Pumpenmeister Frank Clewe und erinnerte dabei an den hohen ideellen Wert, den gut gepflegte Nachbarschaften in sich bergen.