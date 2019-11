Xanten : Geldgeschichten rund um den Mauerfall

Xanten Vor mehr als 100 Gästen eröffnete Norbert Müller im Geldmuseum in Wardt die Sonderausstellung „30 Jahre Mauerfall – Das Wunder von Berlin“.

In der am Samstag eröffneten Ausstellung, in der Geldkünstler Christian Rommel unter anderem Geldbriketts und eine Kuh nebst Kuhfladen zeigt, die er aus etwas mehr als einer Milliarde geschredderter D-Mark gebaut hat, geht es natürlich auch um die Währung und ihre wechselvolle Geschichte. Um Tapetengeld, Bunkergeld, Deutsch-Deutsche Gedenkprägungen. Es geht aber vor allem darum, wie Menschen hüben wie drüben den Tag erlebt haben, an dem die Mauer fiel.

Sehr gerne hätte er Günther Fuhr heute begrüßt, sagt Norbert Müller bei der Eröffnung der Ausstellung. Aber der heute 84-Jährige, der zu den ersten Menschen gehörte, die am späten Abend des 9. November über den offenen Grenzübergang an der Bornholmer Straße in den Westteil Berlins liefen, sei vor ein paar Tagen ins Krankenhaus gekommen. Mit Jens Kühn (51) aus Borth, dessen Sohn Tom (22) am Museum seine DDR-Fahrzeugsammlung zeigte, gab es aber dennoch einen Zeitzeugen. Einmal, als er mit anderen Fleischer-Lehrlingen mit dem Zug nach Dresden fuhr, da hätten sie Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ gehört, auf einer CD in dem kleinen Ghettobluster, den ein Kollege mithatte. „Wir sind deswegen für einen Tag eingebuchtet worden“. Als am 4. September 1989 die Montagsdemos in Leipzig los gingen, „sind wir natürlich hin, mit meinem Trabbi. Die Stasi hing in den Fenstern, machte Fotos ohne Ende“. Als er in der „Aktuellen Kamera“ im Fernsehen den Satz von Schabowski hörte, habe er es kaum glauben können. Einen Tag nach Bekanntgabe der neuen Reiseregelungen ist der damals 21-Jährige mit seiner Freundin und heutigen Ehefrau Katrin rüber in den Westen gefahren, hat sich die 100 D-Mark Begrüßungsgeld abgeholt. „Davon habe ich mir einen Kassettenrekorder für meinen Trabbi gekauft“, erzählt Kühn und lacht.