Automaten-Sprengung in Xanten : Eine Spur führt in die Niederlande

Das Häuschen mit dem Geldautomaten wurde komplett zerstört. Ob es wieder aufgebaut wird, ist noch nicht entschieden. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Nachdem in Xanten ein Geldautomat am Hafen gesprengt wurde, laufen die Ermittlungen. Laut Polizei flüchteten die Täter wahrscheinlich ins Nachbarland. Die Sparkasse hat noch nicht entschieden, ob sie das Geldhäuschen wieder aufbaut.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ in die Niederlande geflüchtet sind, nachdem sie am Freitagmorgen ein Sparkassen-Häuschen mit Geldautomaten an der Xantener Südsee in die Luft gejagt hatten. Das sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Wesel am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Ebenfalls „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ hätten die Täter Geld erbeutet. Nähere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Unbekannte hatten am Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr den Pavillon der Sparkasse im Xantener Hafen gesprengt und waren in einem Fahrzeug geflüchtet. Ein Zeuge berichtete unserer Redaktion, dass er zwei Explosionen gehört und zwei bis drei Personen gesehen habe, die zu einem Auto gerannt seien. Der Wagen sei anschließend über die Salmstraße und den Varusring (Bundesstraße 57) in Richtung Sonsbeck gefahren. Die nächste Autobahnauffahrt ist nur knapp 13 Kilometer entfernt und führt auf die A 57 in Richtung Nimwegen.

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 10 Bilder Ermittlungen nach Geldautomaten-Sprengung in Xanten

Die Explosionen waren noch heftiger als bisher angenommen. In einem Umkreis von 150 Metern um den Pavillon herum seien noch Trümmerteile gefunden worden, berichtete der Polizeisprecher. Eine dicke, etwa einen Meter große Glasscheibe wurde durch die Detonation zig Meter in Richtung Plaza del Mar geschleudert. Der Pavillon wurde komplett zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Sparkasse hat nach Angaben eines Sprechers noch nicht entschieden, ob sie das Häuschen wieder aufbaut oder den Standort aufgibt. 2020 hatte sie in Xantens Innenstadt einen Geldautomaten vorsichtshalber abgebaut, weil er sich in einem Wohnhaus befand und bei einer Explosion auch Menschen in Gefahr gewesen wären. Damit folgte sie einer Empfehlung des Landeskriminalamtes (LKA).

(wer)