Polizei sucht Zeugen : Geldautomat an Xantener Südsee gesprengt

Geldautomat an Xantener Südsee gesprengt

Die Polizei ermittelt nach einer Automaten-Sprengung in Xanten (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Xanten Zuerst ist ein lauter Knall zu hören, dann sehen Zeugen, wie ein Auto von der Xantener Südsee flüchtet. Die Sparkasse hat dort einen Geldautomaten. Er ist am frühen Freitagmorgen von Kriminellen gesprengt worden.

In Xanten ist ein Geldautomat von Unbekannten gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen gegen 3.20 Uhr am Freitagmorgen (31. Dezember 2021) einen lauten Knall und beobachten verdächtige Personen, die mit einem Auto von der Xantener Südsee flüchteten. Dort an der Salmstraße steht ein Sparkassen-Pavillon. Dieser wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, sei noch unklar, berichtete die Polizei, die auch einen Hubschrauber für die Fahndung einsetzte. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.