Erster Fall in dieser Wintersaison Geflügelpest bei Wildvogel in Xanten nachgewiesen

Xanten · In Xanten ist im Januar eine tote Wildgans entdeckt worden. Eine Untersuchung ergab, dass sie an am H5N1 Influenzavirus verendet ist. „Damit ist auch in dieser Wintersaison die Geflügelpest in der Wildvogelpopulation am Niederrhein angekommen“, schreibt der Kreis Wesel.

02.02.2024 , 11:57 Uhr

Der Niederrhein ist eines der bedeutendsten Überwinterungsgebiete von Wildgänsemn in Deutschland. Foto: Bauch, Jana (jaba)

In Xanten ist eine tote Wildgans gefunden worden, die an der Geflügelpest gestorben ist. Wie der Kreis Wesel am Freitag berichtete, hat dieser erste Fall in dieser Wintersaison aber „noch keine direkten Auswirkungen“. Der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Kreises Wesel beobachte die weitere Entwicklung. Sollten weitere Fälle auftreten, werde wie in den vergangenen Jahren zu entscheiden sein, ob eine Aufstallung des Hausgeflügels erforderlich werde. Die bisherigen Untersuchungen vereinzelt gemeldeter, tot aufgefundener Wildvögel und Kotproben von Wildgänsen sowie Untersuchungen an Hausgeflügel seien negativ verlaufen. Wie der Kreis Wesel weiter berichtete, war die Wildgans im Januar 2024 in der Nähe des Archäologischen Parks Xanten (APX) entdeckt und zur Untersuchung eingeschickt worden. Das Ergebnis sei vom Friedrich-Löffler-Institut nun mitgeteilt worden. Demnach sei das Tier am hochpathogenen, also hochansteckenden H5N1 Influenzavirus verendet. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper habe bei dem Wildvogel aviäre Influenza festgestellt, also die Geflügelpest. „Der Virustyp ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht für den Menschen gefährlich“, erklärte der Kreis Wesel. „Die Ausbreitung in der Natur können wir leider nicht verhindern und nur hoffen, dass sich die Lage nicht so dramatisch entwickelt wie in den vergangenen Jahren“, sagte Amtstierarzt Antonius Dicke. „Auch ohne Aufstallungspflicht müssen alle Geflügelhalter ihre Bestände durch einige grundsätzliche Maßnahmen schützen.“ So sei es wichtig, dass Futter, Einstreu, Tränken und Badestellen nicht für Wildvögel zugänglich seien und Ställe nur unter Einhaltung der Hygienevorschriften betreten würden. Der Kreis Wesel rief außerdem dazu auf, aufgefundene Wildvögel dem Fachdienst unter Angabe des Fundortes zu melden, unter Tel. 0281 207-7007 oder per E-Mail an VET.LM@kreis-wesel.de.

