Erhöhung der Mehrwertsteuer Neue Herausforderung für die Gastronomie

Seit dem 1. Januar 2024 ist die Mehrwertsteuer für Essen, das in Restaurants verspeist wird, von den zuvor sieben Prozent wieder auf 19 Prozent gestiegen. Das bedeutet für die Gastronomen eine große Herausforderung. Denn um alle Kosten zu decken, müssten die Gastronomen eigentlich die zusätzlichen zwölf Prozent auch eins zu eins an ihre Kunden weitergeben. Ob das in der Praxis auch so durchgeführt wird und was die Gäste dazu sagen, das verrieten einige Gastronomen der Redaktion.