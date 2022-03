Energieversorgung am Niederrhein : Unteridische Gaskavernen in Xanten sind noch gut gefüllt

Xanten Russlands Invasion in die Ukraine stellt Deutschlands Versorgung mit russischem Erdgas infrage. Große Gasspeicher befinden sich unter anderem in Xanten. Grund zur Beunruhigung sieht Betreiber RWE noch nicht.

Die RWE Storage West GmbH betreibt am Trajanring in Xanten eine von etwa 40 Gasspeicheranlagen in Deutschland. Das Unternehmen sieht derzeit noch keinen Anlass zur Sorge. „Die Gaskavernen im Verbundspeicher Xanten/Gronau-Epe sind aktuell zu etwa 40 Prozent gefüllt“, sagt Pressesprecherin Regina Wolter. Das sei ein für den Zeitraum völlig normaler Füllstand, von einem Engpass könne aktuell keine Rede sein. Immer im Sommer werde das Gas preiswert ein-, über den Winter ausgespeichert.

1000 Meter unter der Erde wird in Xanten der Brennstoff in acht abgeschlossenen Kammern gelagert. Diese bieten Kapazitäten für rund 200.000 Kubikmeter. Die Annahme, dass von der Trajanstraße direkte Leitungen in Xantener Haushalte führen, ist allerdings falsch. Von hier aus werden Kommunen ebenso wie Industriekunden beliefert. „Die Gasspeicher fangen Versorgungsspitzen ab und sind nicht dafür konzipiert, eine Region ein halbes Jahr zur versorgen“, erläutert Wolter das Prinzip. An heizintensiven Wintertagen beispielsweise bilden sie einen Puffer für den schwankenden Gasmarkt. Deshalb sei es auch kurzsichtig, einen Speicherort isoliert zu betrachten. Denn andere Speicher gleichen den Bedarf in Spitzenzeiten aus.