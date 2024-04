Auftakt zum „Sommer Open Air“ FZX veranstaltet wieder eine Sommer-Wiesn

In der Veranstaltungsreihe „Sommer Open Air“ treten mehrere Künstler auf: die Kölner Band Kasalla am 29. Juni, der Comedian Atze Schröder am 24. August, die Kabarett-Gruppe Nightwash am 25. August, der Singer-Songwriter Michael Schulte am 30. August und die Sängerin Beatrice Egli am 31. August. Die Veranstaltungen werden von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert, genauso wie die Sommer-Wiesn.