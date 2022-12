Beratung in Xantens Politik FZX soll mehr Geld für Investitionen erhalten

Die Politik in Xanten diskutiert über die Höhe des Zuschusses, den die Stadt jährlich an das Freizeitzentrum Xanten (FZX) zahlt. Die Freie Bürgerinitiative (FBI) schlägt vor, dass die jährliche Zuwendung für Investitionen um 50 Prozent gesenkt wird. Das FZX dagegen hat beantragt, dass es mehr Geld für Investitionen bekommen. Der Hauptausschuss beriet am Donnerstag darüber. Die Entscheidung fällt der Stadtrat am Dienstag.