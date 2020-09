Bayerisches Lebensgefühl in Xanten : Nach Ausfall des Oktoberfests plant das FZX eine Plaza-Wiesn

Xanten Im Oktober wird es in Xanten doch noch Trachten und bayerische Schmankerl geben: Das Freizeitzentrum plant im Plaza del Mar eine kleine Wiesn – unter Einhaltung der Corona-Regeln. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Xantener Oktoberfest geben. Das Freizeitzentrum (FZX) plant aber eine Alternative: eine Plaza-Wiesn am Xantener Hafen. An den beiden ersten Oktober-Wochenenden wird es im Restaurant Plaza del Mar bayerische Speisen, Getränke und Musik geben. Die Gäste werden dazu aufgerufen, in Tracht zu kommen, also die Frauen im Dirndl und die Männer in der Lederhose. Es wird auch einen Fassanstich geben: am Samstag, 3. Oktober, um 12 Uhr. Eine Dirndl-Modenschau ist an diesem Tag auch vorgesehen (ab 15 Uhr).