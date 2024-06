50 Jahre Freizeitzentrum FZX lädt zu Windsurf-Fun-Regatta, SUP-Spaßfahren und Moonlight-Paddeln

Das erste dieser Specials startet am Samstag, 15. Juni, am Wassersportcenter Beachline: Dort wird eine Windsurf-Fun-Regatta gefahren. Die Old-School-Fun-Surfregatta startet am Nachmittag um 16 Uhr. Bedingung für eine Teilnahme ist, dass die benutzten Boards und Surf-Segel älter als 15 Jahre sind. Für alle interessierten Surfer und Surferinnen besteht auch die Möglichkeit, für die Old-School-Regatta zugelassenes Material vor Ort auszuleihen.