Am Freizeitzentrum Xanten : Zwei weitere Ladestationen für E-Bikes

Wardt FZX weitet das Angebot aus. Die Akkus können nun auch am Strandbad aufgeladen werden.

E-Bikes sind stark im Kommen. Mittlerweise wird jedes vierte Rad, das im Fachhandel verkauft wird, mit Strom aus dem mitgeführten Akku betrieben. Doch die Energiepakete wollen ab und zu auch mal aufgeladen werden. Das Freizeitzentrum Xanten hat nun die Ladestationen vier und fünf in Betrieb genommen. Bürgermeister Thomas Görtz und der innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer stellten sie am Dienstag am Eingang zum Freibad in Wardt vor. „Mit der Ausweitung des Ladenetzes möchten wir die Menschen in unserer Region für diese umwelt- und klimafreundliche Fortbewegung begeistern“, sagte Görtz. Aus diesem Grund stehen bereits seit einigen Jahren Ladesäulen in den Häfen von Vynen und Wardt an der Nordsee sowie in Lüttingen an der Südsee.