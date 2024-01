Neue Nutzung für Mörmter gesucht Kleine Kirche – was nun?

Wie wird die alte Kirche in Mörmter in Zukunft genutzt? Eine Frage, die viele Protestanten zurzeit bewegt. „Kleine Kirche – was nun?“ Diese Frage stand deshalb im Mittelpunkt einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, zu der der Rheinische Verein für Denkmalschutz und der Förderverein Evangelische Kirche Mörmter in die Fazenda im Kloster Mörmter eingeladen hatte.