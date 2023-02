Xanten berät die Planungshürden Politik befasst sich mit Hotel-Plänen

Das Unternehmen XAR Hotel GmbH will an der Straße am Am Rheintor in Xanten ein Hotel bauen. Dafür hat es im Dezember einen Bauantrag eingereicht. Wie die Stadtverwaltung berichtet, will XAR außerdem ein Reha- und Pflegezentrum mit Pflegeheim, Reha-Einrichtung, betreutem Wohnen und optional Gastronomie auf dem Grundstück am Nibelungenplatz errichten. Dafür müssen aber erst der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan geändert werden. Deshalb befasst sich die Politik mit den Plänen des Investors. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Bezirksausschusses Xanten am 9. Februar und auf der des Planungsausschusses am 28. Februar.