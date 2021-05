Vorsichtsmaßnahme wegen Corona-Pandemie : Für Besuch im St.-Josef-Hospital weiter Test nötig

Xanten Für Besucher gilt im Xantener St.Josef-Hospital weiter eine Testpflicht – auch für geimpfte Menschen. Es gebe immer noch ein Risiko, dass sie andere anstecken könnten, und in einem Krankenhaus sei dieses Risiko zu groß, erklärt die Klinikleitung.

Im St.-Josef-Hospital in Xanten wird zunächst weiter von allen Besuchern ein tagesaktueller Corona-Test verlangt, also auch von Menschen, die vollständig geimpft sind. Das Krankenhaus begründet diese Entscheidung mit einer Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach sinkt zwar das Risiko, einen anderen Menschen anzustecken, 14 Tage nach der zweiten Impfung um 90 Prozent, und für die meisten Situationen des öffentlichen Lebens sei das Restrisiko von zehn Prozent akzeptabel, erklärte das RKI. Aber für manche sensible Bereiche – und dazu gehöre auf jeden Fall ein Krankenhaus – sei auch dieses Risiko noch zu hoch. „Gerade in einem Krankenhaus müssen die besonders empfindlichen Personen weiterhin bestmöglich geschützt werden.“