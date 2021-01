Wegen Lockdowns geschlossen : Xanten für baldige Öffnung der Friseursalons

Xanten Die Friseure fordern, dass sie ihre Salons bald wieder öffnen dürfen. Dabei bekommen sie Unterstützung aus der Politik: Xanten will mit anderen Kommunen einen Appell an die Landesregierung richten.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz spricht sich dafür aus, dass Friseursalons Mitte Februar wieder öffnen dürfen. In der nächsten Videokonferenz mit den Bürgermeistern und dem Landrat des Kreises Wesel werde er sich dafür aussprechen, dass sie gemeinsam einen entsprechenden Appell an die Landesregierung richten, kündigte Görtz in einem Pressegespräch an. „Ich halte das Friseurhandwerk für eine Grundversorgung für die Bürger.“ Es sei wichtig für die Menschen, dass sie sich die Haare schneiden lassen könnten. Dabei müssten natürlich die Hygieneregeln eingehalten werden. „Das Friseur-Handwerk hat aber gezeigt, dass es sehr verantwortungsvoll mit den Regeln umgeht.“