In Xanten ist am Freitag (3. Juni 2022) die erste Frühlings-Wiesn eröffnet worden. Zwei Tage lang wird an der Xantener Südsee zünftig gefeiert. Fassanstich war um 18.17 Uhr (v.l.): FZX-Leiter Ludwig Ingenlath, Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, Sparkassen-Vorstand Frank-Rainer Laake, das diesjährige Wiesn-Madl Jacqueline Eloo und Wiesn-Wirt Wilfried Meyer.