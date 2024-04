Frühjahrskonzert von Xantener Big Bands Musik erhellt die Nacht

Ein musikalisch sehr ansprechendes und sehr gut besuchtes Konzert boten Stefan Menskes, Musiklehrer an der Xantener Marienschule, und zwei von ihm dirigierte Instrumentalgruppen, die Mr. Queens Big Band und die Big Band der Marienschule, am Samstag im Sonsbecker Kastell. Die beiden aus jeweils 45 Musikerinnen bestehenden Instrumentalgruppen spielten ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Music lights up the night“ (Musik erhellt die Nacht). Titel aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis hin zu aktuellen Pop-Songs der Gegenwart sorgten in fein auf die Musikerinnen und ihre Instrumente abgestimmten Arrangements für große Begeisterung bei allen Konzertgästen.