Historisches Gebäude in Xanten : Frühere Bürgermeisterei Wardt soll doch nicht verkauft werden

Die frühere Bürgermeisterei Wardt liegt direkt am Dom und befindet sich im Eigentum der Stadt. RP-Archivfoto: oo Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Pläne waren umstritten: Die Stadt Xanten beabsichtigte, die frühere Bürgermeisterei Wardt an die Sozialstiftung zu verkaufen. Aber davon nimmt sie nun wieder Abstand.

Die Stadt Xanten legt ihre Verkaufspläne für das Wohnhaus am Kapitel 7, die ehemalige Bürgermeisterei Wardt, erst einmal wieder in die Schublade. Aktuell komme eine Veräußerung des Gebäudes an die Sozialstiftung nicht in Betracht, berichtete die Verwaltung im Hauptausschuss auf Anfrage von Petra Strenk (Forum Xanten, Fox). Nach dem Verkauf habe das Wohnhaus vermietet werden sollen. Jedoch habe die potenzielle Mieterin mitgeteilt, dass sie von ihrer Absicht Abstand nehme. Ein Förderprogramm, durch das sie erhebliche Mietbeihilfen erwartet habe, sei ausgelaufen. Nähere Angaben zur potenziellen Mieterin machte die Verwaltung nicht.

Sie hatte vorgeschlagen, das Gebäude an die städtische Sozialstiftung zu verkaufen. Dadurch hätte die Stadt Einnahmen „zur Aufbesserung der Liquiditätssituation“ erzielt. Die Sozialstiftung wiederum hätte das Wohnhaus als Kapitalanlage verwenden können. Die Pläne waren in der Politik umstritten. Der Stadtrat hatte sich in der Vergangenheit gegen einen Verkauf ausgesprochen. Die Verwaltung argumentierte dagegen, dass die Immobilie im Eigentum der Stadt bleibe, wenn sie an die städtische Sozialstiftung veräußert werde.

Das Gebäude am Kapitel 7 liegt direkt am Dom in der Innenstadt und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut. Seitdem war es schon Wohnhaus, Notariat, Bürgermeisterei für Wardt, Verwaltungsgebäude und Geschäftsstelle. Viele Jahre mietete auch der damalige Stadtdirektor Heinz Trauten das Haus. Zuletzt wurde es übergangsweise als Nebenstelle von der Verwaltung genutzt.

Sie hatte einen Verkaufspreis von 750.000 Euro eingeplant. Im Vorfeld der Hauptausschusssitzung berichtete sie, dass die fehlenden Verkaufserlöse durch eine geringere Investitionstätigkeit der Stadt mehr als kompensiert würden. Außerdem lägen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr bisher deutlich über dem Plan, ergänzte Bürgermeister Thomas Görtz in der Sitzung.

(wer)