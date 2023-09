Neues Geschäft am Markt Jetzt hat auch Xanten einen Froschkönig

Schwarz, weiß, Silber, Betonoptik, vielleicht noch ein helles Grau und viel Grün: Das sind die Farben, die in dem neuen Ladenlokal am Markt vorherrschen. „Froschkönig“ heißt das Geschäft, das am Freitag seine Türen öffnet – und zwar dort, wo über viele Jahre hochwertige Damenmode verkauft wurde: in der Zsa Zsa Boutique. Jetzt bietet Anke Lange hier Floristische Werkstücke und hochwertige Tischdeko an, „Floristik ist unsere Kernkompetenz. Und wir machen alles selber“, sagt die Rheinbergerin, die seit 43 Jahren als Floristin arbeitet und in Rheinberg bereits seit 2009 einen Froschkönig betreibt, in der Fußgängerzone an der Gelderstraße 31. „Der bleibt da auch, wir verlassen Rheinberg nicht“, stellt sie klar, weil sie immer wieder von Kundinnen darauf angesprochen wird.