Prozessionen und Gemeindefest in Xanten : Fronleichnam wird wieder gefeiert

Fronleichnamsprozession vor einigen Jahren in Birten (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Zwei Jahre war es nicht möglich gewesen, aber 2022 sind in Xanten wieder Prozessionen und Feste an Fronleichnam geplant. In Birten wird es dabei auch Spiel und Spaß für Kinder geben – und eine Verlosung.

In diesem Jahr begeht die Xantener Propsteigemeinde das Hochfest Fronleichnam nach coronabedingten Einschränkungen während der beiden vergangenen Jahre wieder mit zwei festlichen Gottesdiensten und Prozessionen.

In Marienbaum zelebriert Propst Stefan Notz den Festgottesdienst am Ehrenmahl auf der Klosterstraße mit Unterstützung von Diakon Arnold Dormann insbesondere für die Gemeindebezirke Marienbaum, Vynen und Obermörmter. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im Anschluss zieht die Prozession über die Bundesstraße 57 und die Emil-Underberg-Straße zur Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt. Dort erfolgt der Abschlusssegen. Im Anschluss lädt der Gemeindeausschuss alle Teilnehmenden am TOT-Heim gegenüber des Kirchvorplatzes zu Getränken und einem Imbiss ein.

In Birten feiert die Propsteigemeinde den Festgottesdienst erneut im Amphitheater, vornehmlich für die Gemeindebezirke Xanten, Lüttingen, Wardt und Birten. Dort zelebriert Pater Joseph Puthoor die Festmesse mit Unterstützung von Diakon Werner Brammen, der Beginn ist ebenfalls um 9.30 Uhr. Die Prozession führt erstmals vom Amphitheater über die Römerstraße und die Wassermühle bis hin zum Schützenhaus an der Gindericher Straße. Dort erfolgt der Abschlusssegen auf dem Vorplatz.

„Wir hoffen, dass die St.-Viktor-Kirchengemeinde Birten bei gutem Wetter viele nette Gäste bei ihrem Gemeindefest empfangen kann“, wünschen sich Küsterin Sylvia Theismann, die das Fest im Wesentlichen mit dem Gemeindeausschuss vorbereitet hat, und Propst Notz. Für Sport, Spiel und Spaß ist gesorgt: mit einer Hüpfburg, einem Wurfstand, einer elektronischen Dartscheibe, einem Glücksrad und einer Torwand. Es gibt auch einen Bücherstand, ein Bastelangebot und einen Stand, an dem die Kinder sich schminken lassen können. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Und was wäre das Birtener Gemeindefest ohne seine große Verlosung? In diesem Jahr bildet ein E-Roller von Segway den Hauptpreis, der Gemeindeausschuss hat weitere attraktive Preise besorgt.

Der Erlös des diesjährigen Festes wird den ortsansässigen Vereinen zugutekommen. Zwischen 13 und 15 Uhr besteht für die Prozessionsteilnehmer, die ihren Wagen an der Kirche haben stehen lassen, ein Fahrdienst vom Schützenhaus zurück zur Kirche.

