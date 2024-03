Xantens Friseursalon Neske feiert 40-Jähriges „Der Haarschnitt ist die Seele jeder Frisur“

Vokuhila kommt wieder, vorne kurz, hinten lang. Auch die Dauerwelle ist wieder en vogue, passend zur Schlaghose der 70er Jahre, die man heute „Marlene-Hosen“ nennt. Lange Haare bleiben im Trend, kühle Haarfarben und ein strenger Haarschnitt sind bei den Damen angesagt. Der Lockenkopf aber, der ist out, sagt Klaus-Peter Neske. Er muss es wissen, denn er macht seinen „Job“ nicht erst seit gestern: Am 21. Dezember 1981 hat der Vater dreier Kinder vor der Handwerkskammer Düsseldorf seine Meisterprüfung im Friseurhandwerk abgelegt – am 1. April 1984 hat er den väterlichen Friseurbetrieb an der Orkstraße übernommen.