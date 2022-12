Friseurin aus Xanten feiert Jubiläum Eine Künstlerin an der Schere

Manche Menschen suchen nicht lange nach ihrem Traumjob. Natascha Kulgart wusste früh, was sie werden will. Schon als Kind hat sie anderen gern die Haare gemacht. „Ich habe bei allen Nachbarskindern die Haare geflochten“, erzählt die Xantenerin. Sich selbst färbte sie auch schon früh die Haare. Es lag also nahe, dass sie nach der Schule Friseurin wurde. Sie liebt diesen Beruf. „Weil ich gern kreativ bin.“