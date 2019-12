Aussendungsfeier im Xantener Dom : Friedenslicht aus Bethlehem kommt an den Niederrhein

Katrin Duda vom DPSG Bezirk Niederrhein Süd aus Rheinberg, Sandra Haag und Janika Peters von der PSG Xanten, Martin Deckers und Johannes Haesser vom Regionalbüro West sind dabei, wenn das Friedenslicht in Xanten verteilt wird (Archiv). Foto: Bistum Münster/Christian Breuer

Xanten In Xanten ist eine zentrale Aussendungsfeier geplant. Dann holen Pfadfinder das Licht ab, um es in ihren Gemeinden zu verteilen.

Das Friedenslicht von Bethlehem erreicht den Niederrhein. Pfadfinder aus den Kreisen Kleve und Wesel kommen am Dienstag, 17. Dezember, nach Xanten, um es im Dom abzuholen und in den nächsten Tagen in ihren Gemeinden zu verteilen. Einige werden mit brennenden Kerzen von Tür zu Tür gehen. Anderswo wird die Kerze in der Kirche stehen. Die Aussendungsfeier im Dom beginnt um 19 Uhr.

Eingeladen sind aber nicht nur Pfadfinder, sondern auch alle anderen Menschen, die das Friedenslicht in Empfang nehmen möchten. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass keine Kerzen mehr im Dom verkauft werden. So soll Plastikmüll vermieden werden. Teilnehmer werden daher gebeten, eigene Kerzen mitzubringen.

Die Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Mut zum Frieden“. Die Menschen werden dazu aufgerufen, sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen. „Der Mut zum ersten Schritt ist ein Weg zum Frieden – in der Politik, wie in der Familie und im Freundeskreis“, sagt der Münsteraner Domprobst Kurt Schulte. Entscheidend sei oft, selbst auf die Mitmenschen zuzugehen. „Das Friedenslicht ermutigt uns, den ersten Schritt zu machen.“

Das Friedenslicht hat schon einen 3600 Kilometer langen Weg hinter sich. Am 26. November war in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem eine Kerze entzündet worden. In den folgenden zweieinhalb Wochen wurde sie nach Wien gebracht. Dort entzündeten am Samstag Pfadfinder aus aller Welt eigene Kerzen, um das Friedenslicht über alle Grenzen hinweg zu verteilen. In Münster war dann am Sonntag die Aussendungsfeier für das Bistum.

Martin Deckers von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) am Niederrhein hat noch eine Bitte: „Wir interessieren uns für Geschichten aus 20 Jahren Friedenslicht am Niederrhein.“ Einige würden sie gern veröffentlichen. Wer besondere Erlebnisse mit dem Friedenslicht hatte, könne diese schicken: an friedenslicht@dpsg-bezirk-nn.de.

(RP)