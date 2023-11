Xantener ermöglichen PV-Anlage in Nigeria Ein Abend des Dankes

In einem einstündigen Vortrag, der durch sehr anschauliche Fotos bereichert wurde, gab Chukwuma einen sehr informativen Einblick in die Lebensverhältnisse der Bevölkerung Nigerias. Dass der größte Teil der Bevölkerung bettelarm ist, durfte Chukwuma als bekannt voraussetzen. Dass es vielen Menschen aber nicht nur an frischem Trinkwasser und an der notwendigen medizinischen Versorgung sowie an vielen weiteren lebensnotwendigen Mitteln fehlt, dürfte dem einen oder anderen vorher nicht klar gewesen sein.