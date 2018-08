Xanten: Frauen erstatten Anzeige nach Flug einer Drohne

Anzeige: Frauen in Lüttingen fühlen sich von Drohne belästigt

Xanten Der Vorfall ereignete sich Ende Juli in den Abendstunden. Die Polizei rät dazu, sich bei ihr zu melden, wenn man ein ungutes Gefühl hat oder sich beobachtet fühlt.

(pek) Polizei und Staatsanwaltschaft gehen einer Anzeige gegen Unbekannt wegen des Einsatzes einer Flugdrohne nach. Drei Frauen aus Lüttingen fühlten sich am 27. Juli gegen 22 Uhr von einem solchen Flugobjekt belästigt und vermuteten, fotografiert oder gefilmt worden zu sein. Verschiedenen Hinweise über mutmaßliche Tatverdächtige haben sich allerdings nicht erhärtet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, sich bei ihr unter 110 zu melden, wenn man beim Sichten einer Drohne ein ungutes Gefühl hat oder sich gar beobachtet fühlt. Aber ein rotes Blinklicht an dem Gerät heißt nicht, dass dann eine Kamera mitläuft. Es handelt sich vielmehr um ein Zeichen an den Fahrzeuglenker, dass sich der Akku langsam leert.