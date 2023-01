Frau von Mann in Xanten belästigt Polizei weist Untätigkeitsvorwurf zurück

Die Xantenerin widersprach am Mittwochabend, bekräftigte ihren Vorwurf, dass keine Anzeige aufgenommen worden sei – jedenfalls habe sie nichts unterschreiben müssen – und wies darauf hin, dass die Zeitangaben in der Darstellung der Polizei falsch seien. Die Pressestelle hatte geschrieben, dass die Frau noch am Sonntagabend in der Wache in Xanten gewesen sei. Tatsächlich war sie am Dienstagnachmittag dort gewesen, bestätigte Reuters am Donnerstagmorgen unserer Redaktion. In diesem Punkt sei die Mitteilung falsch gewesen. Aber trotzdem stimme der Vorwurf nicht, dass die Angelegenheit nicht ernst genommen worden sei.