An früherer Synagoge Xantenerin setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Eine Frau aus Xanten hat vor der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Scharnstraße mehrere Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Sie wolle damit ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen, erklärte die Bürgerin, die anonym bleiben will, im Gespräch mit der Redaktion. Anlass sei der versuchte Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin gewesen. Sie sei schockiert darüber, dass so etwas in Deutschland wieder möglich sei und dass Menschen auf die Straße gingen, um den Terroranschlag der Hamas auf die Juden zu feiern. Jüdische Menschen müssten sich in Deutschland sicher fühlen können. „Wir haben eine Verantwortung, dafür zu sorgen“, sagte die Xantenerin. „Antisemitismus wollen wir nicht.“ Früher lebten auch in Xanten viele jüdische Menschen. An der Scharnstraße hatten sie einen Gebetsraum. Er wurde während der Kostenpflichtiger Inhalt Novemberpogrome 1938 verwüstet und geschändet. Eine Tafel am Gebäude erinnert daran. Vor dem Haus, aber auch an anderen Stellen der Innenstadt liegen Stolpersteine. Sie erinnern an jüdische Xantener, die von den Nazis verfolgt, verschleppt oder ermordet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei vermummte Täter in der Nacht zum Mittwoch Molotowcocktails in Richtung der Synagoge in Berlin-Mitte geworfen haben. Ein Brandsatz habe rechtzeitig gelöscht werden können, der zweite Brandsatz sei verloschen.