Frau kritisiert Verhalten von Supermarkt-Kunden in Xanten : „Das Personal kann nichts für leere Regale“

Leeres Regal (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Xanten Auch in Supermärkten in Xanten sind einige Waren ausverkauft, weil Menschen wieder hamstern. Das frustriert offenbar einige Kunden so sehr, dass sie ihren Ärger an den Mitarbeitern auslassen. Eine Frau veröffentlicht deshalb einen Appell – und trifft damit einen Nerv.

Unter Kunden und Mitarbeitern des Einzelhandels in Xanten ist eine Diskussion über Hamstern und unfreundliches Verhalten ausgebrochen. Anlass war der Aufruf von Andrea van Well in einer Xantener Facebook-Gruppe für ein „freundliches und verständliches Miteinander“. Dafür erhielt sie innerhalb weniger Stunden viel Zuspruch. So bedankten sich mehrere Supermarkt-Mitarbeiter bei ihr. Eine Frau schlug vor, dass der Text an jedem Ladeneingang aufgehängt wird. Eine Xantenerin berichtete, dass auch sie gerade erst erlebt habe, wie eine Kundin in einem Supermarkt „wegen Öl“ ausgerastet sei. Eine weitere Frau schrieb, dass sie „das Hamstern fassungslos macht“: „Wir werden nicht verhungern.“ Und ein Mann meinte: „Wenn jeder von uns Verbrauchern Rücksicht üben würde, wäre die Situation nur halb so schlimm.“

In ihrem Aufruf hatte Andrea van Well geschrieben, dass das Personal in den Supermärkten seit Beginn der Pandemie den Kopf hinhalte, „um uns mit Lebensmittel zu versorgen“. Die Mitarbeiter stünden acht Stunden und mehr auf den Beinen, um die Regale so schnell wie möglich zu befüllen. Trotzdem würden sie von Kunden „beleidigt und böse beschimpft“ und bekämen den Frust anderer ab. Einige Menschen hamsterten Klopapier, Mehl oder Speiseöl – „aus welchen Gründen auch immer“. Aber wenn etwas ausverkauft sei, „besitzen sie die Frechheit, das Personal anzuranzen“. Die Mitarbeiter seien aber nicht dafür verantwortlich, wenn die Ware schon vergriffen sei oder teurer werde. „Das Personal kann nichts für diese erhöhten Preise und nichts für die Lieferprobleme und somit auch nichts für leere Regale.“

Van Well appellierte deshalb an die Kunden, „und damit meine ich jeden Einzelnen von Euch“, dass sie sich „zusammenreißen“, wenn sie im Supermarkt einkaufen gehen, aber nicht alles „zu Eurer Zufriedenheit“ laufe. „Die Verkäufer und Verkäuferinnen sind die letzten in der Kette, die etwas dafür können.“ Sie hätten in den vergangenen zwei Jahren jeden Tag arbeiten müssen, egal wie hoch die Infektionszahlen gewesen seien. „Bitte respektiert das Personal.“ Sie selbst ziehe ihren Hut vor der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel.

Sie wisse, dass ihre Worte auf andere Branchen genauso zuträfen, schrieb van Well weiter. Der Einzelhandel liege ihr jedoch besonders am Herzen, weil sie selbst in einem Unternehmen arbeite. Dort seien die Kunden zwar immer freundlich, genauso wie ihre Vorgesetzten. Aber sie gehe oft einkaufen und bekomme dann „so einiges mit, was mich fassungslos macht“. Deshalb habe sie den Text auf Facebook veröffentlicht – in der Hoffnung auf „ein freundliches Miteinander“, schrieb sie auf Anfrage unserer Redaktion.

