Gute Tat in Xanten : Frau bekommt verlorenen Ring zurück

Bisher hatte die Frau den Ring am Daumen – künftig will sie ihn lieber an einer Halskette tragen. Foto: RP

Xanten Eine Frau aus Labbeck verliert an einer Tankstelle in Xanten einen wertvollen Ring. Eine Mitarbeiterin entdeckt ihn unter einem Regal, aber jetzt muss die unbekannte Besitzerin gefunden werden. Es ist die Geschichte einer Suche, bei der viele Menschen geholfen haben.

Es war Mittwochnachmittag, als sie den Ring verlor, der sie an ihre tote Freundin erinnert. Gerade hatte er noch an ihrem Daumen gesteckt, das wusste sie genau. Aber im Winter saß er etwas lockerer, und nachdem sie bei der HEM in Xanten getankt hatte, wischte sie sich die Hand, die nach Diesel roch, mit einem Tuch ab. Und dann fehlte der Ring auf einmal.

„Ich habe mich total geärgert und die Tankstelle auf den Kopf gestellt“, berichtet die 38-jährige Frau unserer Redaktion. Sie habe überall nachgesehen, unterm Auto, an der Zapfsäule, im Kassenraum. Die Mitarbeiter hätten ihr geholfen, nach ihm zu suche, genauso wie ein Mann, der neben ihr getankt hatte. Er habe sogar die Kphltruhe zur Seite geschoben, damit sie darunter suchen konnte, erzählt sie. Aber auch dort war der Ring nicht. „Ich war verzweifelt.“

Ihre Freundin hatte auf La Palma gelebt, die beiden Frauen hatten sich vor vielen Jahren kennengelernt und sich so gut verstanden, dass sie sich Freundschaftsringe gekauft hatten. Sie waren in Kontakt geblieben, auch wenn sie sich nicht regelmäßig sehen konnten. Aber irgendwann war ihre Freundin gestorben. Deshalb hat dieser Ring auch eine solche Bedeutung für sie. „Den kann man nicht nachmachen.“ Als sie ihn dann am Mittwoch nicht mehr fand, folgten zwei traurige Tage, an denen sie versuchte, sich damit abzufinden. Bis ihr Lebensgefährte am Freitagabend auf Facebook einen Post von Radio KW entdeckte.

Eine Mitarbeitern der Tankstelle hatte den Ring gefunden, er war unter das Regal mit den Süßwaren gerollt gewesen. Allerdings musste nun die Besitzerin gefunden werden, und dafür wandte sich die Tankstelle ans Radio, das wiederum eine Suche über Facebook startete. Der Beitrag wurde von Hunderten Nutzern geteilt und erreichte Tausende – eben auch den Partner der Besitzerin. Direkt am nächsten Morgen holte sie ihren Ring in Xanten ab. „Ich habe mich so sehr gefreut!“