Auf Transporter aufgefahren : Frau bei Verkehrsunfall in Xanten leicht verletzt

Xanten Eine Frau ist mit ihrem Auto auf den Transporter eines Mannes aufgefahren. Dieser fuhr zunächst weiter, kehrte dann aber zurück. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Donnerstag mit ihrem Auto auf der Mörmter Straße in Richtung Kalkarer Straße gefahren. An der Einmündung zur Straße Düsterfeld sei sie auf den Transporter des Mannes aufgefahren. Die Ursache dafür sei noch unklar. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden. Mit einem Rettungswagen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden.