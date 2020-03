Neue Wählergemeinschaft : FOX will in den Stadtrat einziehen

FOX will in den Stadtrat einziehen

Xanten Xantener Wählergemeinschaft wirbt bei Gründungsversammlung um Mitglieder.

Ehemalige CDU-Mitglieder haben unter den Namen Forum Xanten (FOX) eine Wählergemeinschaft gegründet und wollen damit im September bei der Kommunalwahl antreten. „Wir wollen in den Rat einziehen“, sagte der FOX-Vorsitzende Thomas Janßen bei der Gründungsveranstaltung am Sonntagabend im Hotel Neumaier. Sie wollten in den nächsten Wochen in allen 16 Wahlbezirken in Xanten einen Kandidaten aufstellen. „Das wird eine große Aufgabe“, sagte Tanko Scholten, eines der acht Gründungsmitglieder. Offen blieb, ob FOX auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellt oder einen anderen Bewerber unterstützt.