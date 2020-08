Wahlkampfplakate in Xanten : FOX wehrt sich gegen Sexismus-Vorwürfe

Wahlkampfplakate in Xanten

Dieses FOX-Wahlplakat ist am Nordwall in Xanten zu sehen. Foto: Beate Wyglenda

Xanten RP-Leserinnen hatten ein Wahlkampfplakat der Wählergemeinschaft Forum Xanten (FOX) als sexistisch und frauenfeindlich bezeichnet. FOX-Bürgermeisterkandidatin widerspricht den Vorwürfen vehement.

Eine Leserin hatte bemängelt, dass die FOX Werner mit dem Argument als Bürgermeisterkandidatin empfehle, „dass Xanten dadurch attraktiver wird“. Andere Qualitäten, die sie zur Bürgermeisterin befähigten, blieben unklar, so die Kritik. „Qualifiziert Schönheit wirklich für das Bürgermeisteramt?“, lautete die anschließende rhetorische Frage. Der Leserin zufolge zeuge das Plakat von flachem Sexismus. Als „frauenfeindliches Statement“ bezeichnet eine weitere Leserin den Aufsteller. „Offensichtlich ist es in den Köpfen mancher politischer Vertreter noch nicht angekommen, dass Frauen mehr können als schön auszusehen“, so die Kritik. Zumindest von den FOX-Frauen hätte sie sich „eine Verhinderung dieser Frechheit“ gewünscht, schreibt die Leserin.