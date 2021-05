Haushaltsdebatte in Xanten : Fox stellt Bauamt infrage

Haushaltsdebatte in Xanten

Xanten Die Stadt Xanten muss ihre Ausgaben senken, wenn sie ihre Einnahmen nicht erhöhen kann. Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) macht dafür mehrere Vorschläge. Unter anderem fragt sie, ob es günstger sein könnte, wenn der Kreis die Aufgaben des Bauamtes übernähme.

In Xanten diskutieren Politik und Verwaltung in dieser Woche darüber, wie die Stadt entweder ihre Ausgaben senken oder ihre Einnahmen erhöhen kann, damit sie einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Das Forum Xanten (Fox) schlägt unter anderem vor, die Personalkosten der Stadt zu reduzieren. Dafür solle geprüft werden, ob Xanten auch ohne eigenes Bauamt auskomme und dessen Aufgaben dem Kreis Wesel übertragen könne, erklärte der Fox-Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten. Die Wählergemeinschaft greife damit eine Anregung der Verwaltung von 2016 auf, die damals nicht umgesetzt wurde, ergänzte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Strenk.

Xanten ist erst seit 2012 selbst für Baugenehmigungen und Bauaufsicht zuständig. Damals wurde die Kommune eine mittlere kreisangehörige Stadt. Der Landtag hatte vorher die Voraussetzung für diesen Status von 25.000 auf 20.000 Einwohner gesenkt. Nach fast zehn Jahren sei es legitim zu hinterfragen, ob sich ein eigenes Bauamt lohne, sagte Scholten weiter. Mit einem eigenen Bauamt werde die Hoffnung verbunden, dass eine Verbesserung für den Bürger erreicht werde. Aber sie müssten mitunter lange auf eine Baugenehmigung warten. Nach Angaben der Stadt ist die Abteilung unterbesetzt, sie will deshalb einen weiteren Mitarbeiter einstellen.

Änderungen Gegenüber dem Haushaltsentwurf vom Januar haben sich Änderungen ergeben. Die Verwaltung rechnet nun mit Erträgen von 55,3 Millionen Euro (plus 400.000 Euro) und Aufwendungen von 55,3 Millionen Euro (minus 55.000 Euro), sodass Xanten 2021 kein Minus macht – vorausgesetzt, der Rat stimmt der eingeplanten Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer zu.

Wie der Kreis Wesel auf Anfrage mitteilte, kann eine mittlere kreisangehörige Stadt mit ihm vereinbaren, dass eine ihr übertragene Aufgabe von ihm übernommen wird. Dafür müssten beide Seiten auch die Kostenfrage klären. Zum Beispiel übernimmt der Kreis für Xanten und andere Kommunen die Kinder- und Jugendhilfe. Dafür berechnet er ihnen eine Umlage. 2021 überweist die Stadt rund 6,8 Millionen Euro, etwa 16,6 Prozent mehr als 2019. Die CDU will deshalb eine Alternative zum Kreisjugendamt prüfen lassen, zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen.

In den Sitzungen des Hauptausschusses und des Stadtrats am Dienstag und am Donnerstag werden Politik und Verwaltung nicht nur über Einsparungen, sondern auch über Xantens Einnahmen beraten. Die Verwaltung spricht sich für eine Anhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer aus, die CDU unterstützt diesen Vorschlag. Xanten soll dadurch pro Jahr rund 2,3 Millionen Euro mehr einnehmen. Fox ist gegen den Vorschlag. „Wir sehen die Notwendigkeit einer Steuererhöhung“, sagte Scholten. „Aber die Steuererhöhung kommt zum falschen Zeitpunkt.“ Die Bürger würden durch die Pandemie bereits belastet.