„Historisches Technikdenkmal“ Fox für Erhalt von Telefonsäule in Xanten

Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat vor, den Antrag abzulehnen. Dies begründet sie mit dem geringen Mehrwert der Telefonsäulen. „Die Einrichtungen tragen nicht zu einer Verschönerung des Stadtbildes bei“, argumentiert die Verwaltung. „Die Bewahrung der Erinnerung an solche Geräte ist zudem an anderer Stelle sichergestellt.“ Die Verwaltung verweist auf das Museum für Kommunikation in Frankfurt, in dem über 50 Objekte ausgestellt seien. „Ein Museum scheint hier auch der geeignetere Ort für solche Exponate zu sein.“