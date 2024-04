Debatte um Ratsmandat Fox fordert von der Stadt eine Erklärung

Rafael Zur war für Fox zur Kommunalwahl angetreten, hatte seitdem auf der Reserveliste gestanden und soll für Thomas Janßen in den Stadtrat nachrücken, da sich dieser aus beruflichen Gründen zurückzieht. Das Forum Xanten hatte diesen Wechsel vor Ostern in einer Pressemitteilung angekündigt. Nach Angaben von Fox hat Thomas Janßen seinen Rücktritt am 2. April auch offiziell im Rathaus erklärt. Am 4. April reagierte die Stadt Xanten mit einer Pressemitteilung und schrieb darin, dass Rafael Zur nicht für Thomas Janßen nachrücken könne, weil er in den vergangenen Jahren nicht durchgehend Xanten als Hauptwohnsitz gehabt habe.