Kommunalwahl 2020 : Forum Xanten gegen Abbau von Parkplätzen in der Innenstadt

Stella Werner, Bürgermeisterkandidatin vom Forum Xanten (FOX). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Das Forum Xanten (FOX) warnt davor, dass Xantens Einzelhandel geschwächt werde, wenn ein Teil der Parkplätze in der Innenstadt in Anwohner-Parkplätze und in Gründflächen umgewandelt werden. Die Innenstadt müsse erreichbar bleiben, sagt die FOX-Bürgermeisterkandidatin Stella Werner.

Das Forum Xanten (FOX) spricht sich gegen weniger Parkplätze in Xantens Innenstadt aus. Es müsse alles getan werden, um den Einzelhandel zu stärken, sagte die FOX-Bürgermeisterkandidatin Stella Werner bei einem Pressegespräch am Dienstagabend. Ein Abbau von Parkplätzen sei unnötig, die Debatte verunsichere die Menschen nur. Um die Situation für die Anwohner zu verbessern, spreche sich FOX dafür aus, dass diese in der Innenstadt länger und billiger parken könnten als andere Autofahrer, sagte der Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten. Bevor über weniger Parkplätze in der Innenstadt gesprochen werden könne, müssten die Bus-Verbindungen verbessert werden, damit die Dörfer und der Stadtrand über den Nahverkehr besser angebunden würden, ergänzte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Strenk.

FOX reagiert damit auf die Debatte um die Parkplätze in Xanten. CDU und Grüne haben angekündigt, dass sie nach der Wahl gemeinsam im Stadtrat erreichen wollen, dass zehn Prozent der Parkplätze in der Innenstadt in Anwohner-Parkplätze und Grünflächen umgewandelt werden. Diese Ankündigung hat für Unruhe gesorgt. Die Grünen versicherten daraufhin, dass sich die Situation für Anwohner verbessern solle und auch andere Xantener weiter einen Parkplatz in der Innenstadt finden würden. Gäste und Tagestouristen könnten aber am Stadtrand parken und von dort in die Stadt gelangen, zum Beispiel zu Fuß.

Werner, Scholten und Strenk stellten am Dienstagabend zahlreiche Ideen für die weitere Entwicklung der Stadt vor. Dabei handelt es sich um kurz-, mittel- und langfristige Ziele. So wollen sie sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass bei künftigen Bauvorhaben eine „unnötige Versiegelung“ verhindert wird, also nicht mehr Fläche bebaut wird als nötig. Sie sprechen sich für eine Begrünung von Flachdächern aus, zum Beispiel bei öffentlichen Gebäuden, Garagen und Lagerhallen.