Offene Fraktionssitzung Fox fragt Bürger nach Erfahrungen mit dem Parken in Xanten

Einige Bürger hätten berichtet, dass nicht klar sei, wer wann wo parken dürfe und Geld bezahlen müsse, erklärte Tanko Scholten. An den Zufahrten zur Innenstadt stünden Schilder, aber innerhalb der Wallmauern gebe es zu wenige Hinweise auf die Gebührenpflicht auf den öffentlichen Parkplätzen. Es sei auch nicht immer klar, wo der nächste Parkscheinautomat stehe. Die Preise der Anwohnerparkausweise seien ebenfalls angesprochen worden. Es sei darauf hingewiesen worden, dass ein Haushalt mit mehreren Personen oft auch mehrere Autos habe und dann mehrere Hundert Euro im Jahr bezahle, wenn die beiden Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen innerhalb der Wallmauern abgestellt werden sollten. Ein Bürger habe auch gefragt, ob ein Parkticket gültig bleibe, wenn er innerhalb der Wallmauern den Parkplatz wechsle, um alle Besorgungen in der Innenstadt zu erledigen. Eine Bürgerin habe gesagt, dass Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten hätten, in der Nähe von Ärzten einen Parkplatz zu finden. Es habe aber auch positive Rückmeldungen zu den Parkregeln gegeben. Anwohner hätten berichtet, dass es weniger Parksuchverkehr in der Innenstadt gebe. Tagsüber seien auch genug Parkplätze frei, sodass Kunden der Innenstadt eine Möglichkeit fänden, ihr Auto abzustellen.