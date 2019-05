Eine der Attraktionen ist das Gradierwerk am Westwall. Es ist erst in den vergangenen Tagen in Betrieb gegangen. Auf einer Länge von 18 Metern rieselt salzhaltiges Wasser von oben herab und wird wieder nach oben gepumpt. Ein Teil verdunstet dabei, dadurch entsteht am Gradierwerk eine Luft wie am Meer.