Fotoausstellung im Xantener Naturforum Wie gemalt – der Niederrhein aus der Vogelperspektive

Mit seiner Werkschau nimmt der ehemalige Öffentlichkeitsarbeiter der Biostation in Wesel den Betrachtenden mit auf einen spannenden Kunst-Flug in unbekannte Welten. So wie er haben nur ganz wenige die Region schon mal betrachtet – in der sprichwörtlichen Weite wie auch in winzigen Details. Mal naturalistisch, „gegenständlich“, wie man in der Malerei sagen würde, aber auch abstrakt. Dabei immer real und beeindruckend schön.