Mögliche Folgen für die Natur : Xanten fordert weitere Angaben zu neuer Stromtrasse

Die Kabel für die Superstromtrasse sollen in der Erde verlegt werden (Symbolbild). Foto: Amprion

Xanten Der Netzbetreiber Amprion plant den Bau einer Stromtrasse in der Region. Sie soll nördlich von Marienbaum verlegt werden. Es müsse aber klar werden, wie hoch der Eingriff in den Boden ist, erklärt die Stadt Xanten in einer Stellungnahme.

Die Stadt Xanten hat eine Stellungnahme zum geplanten Bau der Höchstspannungsleitung A-Nord abgegeben. Darin befürwortet sie grundsätzlich den Ausbau des Übertragungsnetzes zum Transport von Strom aus erneuerbaren Energien. Zur geplanten Leitung nördlich von Marienbaum fordert sie aber weitere Informationen. Die möglichen Auswirkungen auf Natur und Umwelt sollten im Planfeststellungsverfahren konkretisiert werden. „Für die Stadt Xanten muss deutlich werden, wie hoch der Eingriff in den Boden ist, ob geologisch oder hydrologisch etwas gegen den Erdverbau spricht und ob konkrete Auswirkungen auf das Artvorkommen von Flora und Fauna zu erwarten ist“, schreibt die Verwaltung in ihrer Stellungnahme an die Bundesnetzagentur. Der Bezirksausschuss Marienbaum berät am Dienstag über das Thema, am 6. Oktober ist es im Stadtrat. Um die Frist zu wahren, hatte die Verwaltung die Stellungnahme bereits abgegeben.

Der Netzbetreiber Amprion plant eine Stromtrasse von Emden in Richtung Süden, um nach NRW und Baden-Württemberg zu transportieren. Es sind mehrere mögliche Strecken für die Leitung im Gespräch. Auch eine Rheinquerung bei Xanten wurde untersucht, dann wäre die Trasse südlich der Kernstadt verlaufen. Doch diese Variante wird nicht mehr verfolgt, wie Amprion auf Anfrage im Sommer berichtete. Auch Xanten hat sich gegen diese Variante ausgesprochen, darin erinnert die Stadt in ihrer Stellungnahme. Es wären sonst „erhebliche oder langandauernde Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft sowie von Kulturgütern zu erwarten“. Die im Moment favorisierte Trasse würde bei Rees-Haffen den Rhein queren und nördlich an Marienbaum vorbeilaufen.

(wer)