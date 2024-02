Verwaltung legt Bericht vor Xantens Flüchtlingsunterkünfte sind alle belegt

Die Stadt hat einen aktuellen Bericht zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen und zur Unterbringungssituation in den kommunalen Unterkünften vorgelegt. Demnach ist die Anzahl der zu betreuenden Personen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Wie die Verwaltung in den Unterlagen für den Sozialausschuss am 28. Februar schreibt, leben zurzeit 507 Menschen in den Unterkünften, nachdem es Anfang 2023 noch 393 Personen waren. Zwischen Januar und einschließlich August seien vor allem Ukrainer nach Xanten gekommen, von September bis einschließlich Dezember seien die Nationen Syrien, Afghanistan und Burundi überdurchschnittlich stark vertreten gewesen.