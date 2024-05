Unterbringung von Flüchtlingen in Xanten Pläne für weitere Unterkunft werden konkreter

Die Stadt Xanten hat die Pläne für eine Flüchtlingsunterkunft in der Hees konkretisiert. Die Politik berät in mehreren Sitzungen im Juni darüber. Dafür hat die Verwaltung Unterlagen bereitgestellt. Sie sind im Ratsinformationssystem der Stadt abrufbar. In der Drucksache erklärt die Verwaltung den Stand der Planungen, die Rechtslage und die voraussichtlichen Kosten. Dazu veröffentlichte sie einen Grundriss und einen Lageplan des Grundstückes, auf dem der geplante Standort eingezeichnet ist.