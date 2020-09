Hilfe in Xanten : Flüchtlingsfamilien erhalten Notebooks für den Unterricht

Xanten In der Corona-Krise ist das Lernen zu Hause wichtiger geworden, viele Aufgaben haben die Schüler auf Notebooks bearbeitet. Das wird nun auch Kindern von Flüchtlingsfamilien in Xanten ermöglicht.

Die Provinzial Rheinland und der Lionsclub haben Laptops an Flüchtlingsfamilien in Xanten gespendet. Sie wollen damit auch den zugewanderten Menschen das digitale Lernen ermöglichen, vor allem den Kindern, die die Schule besuchen. Die Stadt stellte dafür sicher, dass es in den Unterkünften am Küvenkamp und an der Sonsbecker Straße eine Internetverbindung gibt.