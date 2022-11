Erlös von Fest der Begegnung : Flüchtlinge unterstützen die Xantener Tafel mit einer Spende

Xanten Flüchtlinge haben der Xantener Tafel eine Spende überreicht, um sie zu unterstützen. Das Geld hatten sie bei einem Fest Anfang September gesammelt. Dafür hatten sie Speisen zubereitet und Getränke besorgt.

„Wir wurden hier in Xanten freundlich aufgenommen“, sagte Fatma, die Ehefrau von Mithat Akgün, der an der Willi-Fährmann-Gesamtschule Mathematik unterrichtet, „und wollen den Menschen etwas zurückgeben.“ Deshalb hatten die Flüchtlinge zusammen mit der Arbeitsgruppe Religion im Arbeitskreis Asyl Anfang September einen Tag der Begegnung auf Xantens Marktplatz veranstaltet. Die Besucher konnten gegen Spenden Kuchen, Baklava, gefüllte Weinblätter und anderes genießen – die Speisen hatten die Flüchtlinge zubereitet. Dazu gab es Getränke. Der Erlös der Aktion war zur einen Hälfte als Spende für die Xantener Tafel, zur anderen für den Arbeitskreis Asyl vorgesehen.

Am vergangenen Donnerstag wurde der Spendenbetrag von Fatma und Mithat Akgün an die Betreiber der Tafel an der Boxtelstraße übergeben. Insgesamt waren 640 Euro zusammengekommen, die nun zum Tanken und für Lebensmittel verwendet werden können. „Unser Spritverbrauch“, erklärte Gudrun Rieberer, „liegt bei rund 400 Euro im Monat.“ Auch Harald Rieberer bedankte sich bei den beiden, denen Xanten eine neue Heimat geworden ist. „Die Zahl der Bedürftigen steigt immer stärker an, während aufgrund der hohen Inflationsrate die Spendenbereitschaft abnimmt“, erklärte Rieberer. In der vergangenen Woche habe die Tafel 226 Familien mit insgesamt rund 1000 Personen versorgt. Auch das ehrenamtlich arbeitende Personal komme an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Umso mehr freue man sich über die Spende.