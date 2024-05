Fest der Begegnung wird organisiert Flüchtlinge bedanken sich bei Xantenern

Angefangen hat alles vor acht Jahren, seitdem treffen sich jeden dritten Freitag im Monat von 19 bis 21 Uhr Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, um miteinander ins Gespräch zu kommen, auf diesem Weg ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und sich auszutauschen über all das, was sie betrifft und beschäftigt. „Interkultureller Gesprächskreis“ haben die Initiatoren dieses Treffen genannt, das für alle Flüchtlinge offen ist und anfangs im evangelischen Jugendheim Evan, seit zwei Jahren im Haus am Stadtpark stattfindet. Thomas Garske, Josef Hochstaffel und Lisa Köpp gehören zum Team, das diesen Gesprächskreis ins Leben gerufen hat, außerdem Ursula Schülke, die seit knapp zwei Jahren im Haus am Stadtpark lebt und der Grund ist, warum man das monatliche Treffen dorthin verlegt hat. Denn die engagierte 80-Jährige, die viele Jahre Vorsitzende des VdK Menzelen war und sich ehrenamtlich seit Jahren im Arbeitskreis Asyl engagiert und Flüchtlingen Deutsch beibringt, ist nicht mehr mobil genug, um ins Evan zu kommen.